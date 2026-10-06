В России построена первая сеть высокоточного геопозиционирования

Решение помогает автомобилям определять своё местоположение с точностью до 2–5 сантиметров и дополняет их бортовые системы навигации

Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

Компания МТС построила первую* в России разветвленную высокоточную инфраструктуру для управления автономным транспортом Яндекса на четырех федеральных автотрассах — М-11 «Нева», М4 «Дон», М-12 «Восток» и ЦКАД, — а также в пяти крупнейших городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже.

Впервые подобные решения начали разворачивать в 2025 году на автодороге М-11 «Нева», соединяющей Санкт-Петербург и Москву. Также систему высокоточного геопозиционирования запустили на трассе М4 «Дон» до Воронежа, на М12 «Восток» – до Казани. До конца 2026 года инфраструктуру для автономного транспорта МТС внедрит на участках до Новороссийска, к 2028 году —до Тюмени. До 2030 года сети геопозиционирования развернут во всех российских городах-миллионниках и ключевых логистических центрах страны. Решение позволит оптимизировать маршруты, сократить операционные расходы, а также повысить безопасность и ускорить перевозки грузов.

В основе инфраструктуры - технология GNSS RTK (Global Navigation Satellite System, Real Time Kinematic). В этой системы координаты с навигационных спутников Глонасс, GPS, Galileo и Beidou с точностью 5-15 м корректируются и уточняются до 2-5 см с помощью математических моделей и наземной инфраструктуры — сети референсных (опорных) станций, каждая из которых устанавливается на телеком-инфраструктуре МТС.

Алгоритмы автоматического сопоставления сантиметровых координат с высокоточными цифровыми картами дорог обеспечивают ориентацию транспортного средства при нулевой видимости, а использование геоданных бортовыми инерциальными навигационными системами позволяет вести транспортное средство с сантиметровой точностью даже при отсутствии связи.

МТС развернула первую в России инфраструктуру высокоточного позиционирования на основной протяженности четырех федеральных автотрасс протяженностью свыше 4 000 километров. Ее использование позволит Яндексу оптимизировать маршруты, сократить операционные расходы и потребление топлива, ускорить перевозки, сделать их более безопасными, а также улучшить экологическую обстановку. Отмечу, что развернутая система - это полностью отечественное решение, формирующее суверенный стек технологий в такой критической сфере как управление беспилотным транспортом. В будущем наш проект планируется масштабировать и на других участников рынка перевозок в России. Мы также рассматриваем возможность тиражирования решения на международных рынках,

— заявила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Точное геопозиционирование входит в число базовых условий для устойчивой и безопасной работы автономного транспорта на дорогах общего пользования. Данные референсных станций МТС дополняют бортовые системы локализации наших роботраков и повышают надёжность их передвижения на федеральных трассах. Развитие такой инфраструктуры помогает отрасли двигаться к масштабированию автономных грузоперевозок,

— отметил руководитель сервиса Автономного транспорта в Яндексе Сергей Мельник.

* Первая в РФ сеть GNSS RTK по площади покрытия с открытым контролем уровня предоставляемого сервиса (SLA), надежность и параметры которого гарантирует телеком-оператор.