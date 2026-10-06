Останки троих красноармейцев нашли на юге Карелии

Троих бойцов в стальных шлемах нашли в Олонецком районе

Фото: официальный паблик Олонецкого района

Место гибели троих красноармейцев нашел карельский поисковик. Об этом рассказал официальный паблик Олонецкого района.

Представитель поискового отряда «Карелия» Евгений Егоров обнаружил место гибели троих бойцов Красной Армии. Останки красноармейцев поисковик нашел в Олонецком районе. На следующий день останки солдат подняли. Все трое бойцов были в стальных шлемах.

По предварительной информации, павшие красноармейцы могли служить в составе 100-й гвардейской стрелковой дивизии. У одного из них сохранились нагрудные знаки «Гвардия» и «Отличный пулемётчик».

Других именных или подписных вещей, которые помогли бы установить личности погибших бойцов, не были обнаружены.