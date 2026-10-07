Месси провел последний матч в карьере за сборную Аргентины

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» завершил международную карьеру

Фото: Алиса ИИ

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси провел свой прощальный матч за сборную Аргентины. Игрой против команды Бенина в Буэнос-Айресе футболист завершил свою международную карьеру.

Матч прошел в ночь на 7 октября на стадионе «Монументаль» и собрал 85 тысяч зрителей. Миллионы болельщиков по всему миру следили за прощальной игрой Месси у экранов своих телевизоров. Встреча завершилась со счетом 3:0 - Месси забил гол с пенальти, а также отдал две голевые передачи.

«Для меня было огромной гордостью носить эту футболку более 20 лет. Даже в самые тяжелые времена я никогда не переставал бороться, всегда выкладывался без остатка и всегда был в строю. Расставание с командой причинит мне глубокую боль. Клянусь, я хотел бы приезжать сюда всю жизнь, ведь играть за сборную Аргентины - это лучшее, что может случиться»,

- сказал после игры Месси.

За сборную Аргентины Лионель Месси провел 208 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 70 голевых передач. Вместе с командой он стал Олимпийским чемпионом, чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки.