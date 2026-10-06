Кубок яхтенного порта «Пески» прошел в Петрозаводске

Яхтсмены из десяти городов России соревновались в столице Карелии

фото: Петрозаводск говорит

Кубок яхтенного порта «Пески» проводился в Петрозаводске четвертый раз. В этом году в соревнованиях приняли участие 78 яхтсменов. Возраст участников - от 8 лет до 61 года.

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В кубке-2026 были представлены десять городов: Мурманск, Мончегорск, Полярные Зори, Приморск, Новая Ладога, Санкт-Петербург, Лодейное Поле, Петрозаводск, Кондопога, Архангельск.

Соревнования проводились среди яхт следующих классов: «Оптимист», «Кадет», «Луч мини», «Лазер».

Кубок яхтенного порта «Пески» - это всегда зрелищно, азартно, мужественно. А значит, есть надежда, что в следующем году состоятся пятые, юбилейные соревнования.