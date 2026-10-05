Карельские спортсмены поедут на соревнования в Китай

Ориентировщики из Петрозаводска прошли отбор на XXXIII Всемирную зимнюю Универсиаду

Фото: Скрин страницы Инны Колыхматовой в соцсети

Карельские ориентировщики Надежда и Семен Андреевы прошли отбор на 33-ю Всемирную зимнюю Универсиаду и вошли в состав сборной России.

В настоящее время воспитанники спортивной школы № 2 Петрозаводска готовятся принять участие в международных соревнованиях, которые будут проходить в Китае. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Как отметила руководитель Петрозаводска, это первые международные старты за все последние годы, куда допустили ориентировщиков из России. Последний раз от Карелии на Всемирную Универсиаду ездила Александра Русакова – это было в 2019 году.

Сначала наши спортсмены поедут на сборы в Республику Алтай. Впереди у ребят – участие в Кубке России и Чемпионате России.

«Все получится!»

– написала глава Петрозаводска и поздравила спортсменов и их тренера Татьяну Сотину с успешно пройденным отбором на Универсиаду.

Отметим, международный турнир пройдет с 15 по 25 января 2027 года в китайском Чанчунь.