Новые тротуары появятся в трех районах Петрозаводска

Благоустройство пешеходной инфраструктуры продолжается в карельской столице

Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о том, как в городе продвигается ремонт и обустройство новых тротуаров. Работы идут в разных районах карельской столицы.

Так, на улице Пограничной подрядчик в эти дни устанавливает бортовой камень. Параллельно работы проводятся на Лососинском шоссе. В конце этой недели специалисты начнут обустраивать тротуар на Большой Петропавловской улице.

Колыхматова отметила, что тротуары в городе приводят в порядок исходя из обращений петрозаводчан и фактической потребности объектов в ремонте.

Ранее сообщалось о том, что убитая дорога преобразилась в Муезерском округе.