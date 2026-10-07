Убитая дорога преобразилась в Муезерском округе

Прокуратура проверила, как исполняется законодательств в сфере безопасности дорожного движения в Муезерском округе, и выявила дефекты на дорожном покрытии.
Проверка показала, что в поселке Волома центральная автодорога имеет многочисленные ямы, выбоины и другие повреждения. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Надзорный орган внес главе округа представление об устранении нарушений закона. В результате в поселке Волома был проведен ремонт автодороги.
Напомним, ранее жители Карелии пожаловались на убитую грунтовую дорогу в Муезерском округе.