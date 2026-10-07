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9 октября 2026
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Происшествия

Нетрезвый мужчина уснул с сигаретой и устроил пожар на севере Карелии

Огнеборцы тушили пожар в Калевальском районе
задымление в квартире
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Пожар произошел утром сегодня, 7 октября, в многоквартирном доме на ул. Советская в поселке Боровой. Соседи заметили дым и вызвали пожарных.

Сигнал о задымлении в одной из квартир поступил на пульт пожарной охраны в 08:20, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Прибывшие на место пожара огнеборцы поселка Боровой выяснили, что в одной из квартир тлеет диван. Предположительно, хозяин квартиры в алкогольном опьянении закурил на диване и уснул.

пожарные на вызове
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Пожарные быстро потушили загоревшийся диван. Уточняется, что хозяин самостоятельно покинул квартиру. Пр пожаре никто не пострадал.

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