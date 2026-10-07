Нетрезвый мужчина уснул с сигаретой и устроил пожар на севере Карелии

Пожар произошел утром сегодня, 7 октября, в многоквартирном доме на ул. Советская в поселке Боровой. Соседи заметили дым и вызвали пожарных.
Сигнал о задымлении в одной из квартир поступил на пульт пожарной охраны в 08:20, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
Прибывшие на место пожара огнеборцы поселка Боровой выяснили, что в одной из квартир тлеет диван. Предположительно, хозяин квартиры в алкогольном опьянении закурил на диване и уснул.
Пожарные быстро потушили загоревшийся диван. Уточняется, что хозяин самостоятельно покинул квартиру. Пр пожаре никто не пострадал.