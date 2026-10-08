В Минприроде Карелии назвали число убранных свалок

С начала этого года в лесах Карелии удалось очистить значительные территории от мусора

Фото: лесничество Олонецкого района

По данным Минприроды региона, была ликвидирована 141 незаконная свалка, что позволило вернуть природе более пяти гектаров чистого леса.

За поддержание порядка отвечают разные участники: арендаторы лесных участков убрали 114 свалок общей площадью почти 5 гектаров, сотрудники лесничеств ликвидировали 27 свалок на 0,4 гектара, волонтеры также внесли свой вклад в эту важную работу.

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Особенно активными в уборке мусора стали Олонецкий район, где убрали 64 свалки на площади 2,5 гектара, Пряжинский район с 19 ликвидированными свалками и Суоярвский округ, где убрали 16 свалок. В Пудожском районе была очищена одна крупная свалка площадью 1,1 гектара.

«К сожалению, причина свалок – безответственное поведение людей в лесу. Работники лесничеств снова и снова находят доски, пластик, одежду, стекло, обрезки стройматериалов и пр. А ведь это не просто мусор – он губитель леса. В Лоухском районе неизвестные устроили на деревьях «мусорную инсталляцию» – такое «творчество» совершенно неуместно!»,– пояснили в ведомстве.

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Минприроды призывает всех, кто посещает лес, уважать природу и не оставлять после себя мусор, а также ценить усилия тех, кто трудится над сохранением чистоты и здоровья лесных массивов. Вывозить отходы следует только в специально предназначенные для этого места.