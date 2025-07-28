Ректор ПетрГУ призвал абитуриентов не беспокоиться

Ректор главного вуза Карелии Анатолий Воронин обратился к абитуриентам после появившейся информации о хакерской атаке и неверных сведениях о поступлении - о том, что молодые люди не прошли по конкурсу.

По словам Воронина, сбой произошел в системе ПетрГУ, портал Госуслуг никто не взламывал. Обращение появилось на сайте университета.

«Информация о сбоях в сервисе «Госуслуги» и последующем ложном оповещении абитуриентов ПетрГУ о непрохождении по конкурсу является недостоверной. Сбой произошел в компьютерной системе ПетрГУ. Сервис «Госуслуги» работал и работает в нормальном режиме»,

- заявил ректор карельского вуза. Анатолий Воронин попросил подавших документы в ПетрГУ абитуриентов не беспокоиться и принес извинения за произошедшее.

В пресс-службе вуза также сообщили, что конкурсные процедуры и зачисление на приоритетном этапе будут проводиться до 2 августа, а на основном до 7 августа. Поэтому сведения о том, что молодые люди не прошли, не соответствует действительности. © «Петрозаводск говорит»