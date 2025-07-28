28 июля 2025, 17:09
Общество

Хакеры ввели в заблуждение абитуриентов ПетрГУ

Абитуриенты получили ложную информацию
ноутбук
Фото: freepik

Хакеры взломали сервис "Госуслуги", из-за чего абитуриенты ПетрГУ получили ложную информацию касаемо поступления. Об этом пресс-служба университета рассказала в телеграм канале.

Абитуриенты получили информацию, что не поступили в ПетрГУ. В телеграм канале отметили, чтобы молодые люди не верили полученным данным и ждали официального приказа. 

Списки на поступление на приоритетном этапе появятся второго августа, а на основном этапе - седьмого. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
ПетрГУ
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абитуриенты
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госуслуги