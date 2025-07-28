Хакеры ввели в заблуждение абитуриентов ПетрГУ

Хакеры взломали сервис "Госуслуги", из-за чего абитуриенты ПетрГУ получили ложную информацию касаемо поступления. Об этом пресс-служба университета рассказала в телеграм канале.

Абитуриенты получили информацию, что не поступили в ПетрГУ. В телеграм канале отметили, чтобы молодые люди не верили полученным данным и ждали официального приказа.

Списки на поступление на приоритетном этапе появятся второго августа, а на основном этапе - седьмого. © «Петрозаводск говорит»