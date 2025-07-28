Жительница Суоярви хотела уменьшить сумму, но вышло ровно наоборот

Женщина подделала документы, чтобы уменьшить сумму, которую требовали с нее в суде. Однако обман раскрыли, сообщила пресс-служба следственного комитета по РК.

Жительница Суоярви знала, что не выплатила зарплату сотруднице. Однако в суде она представила платежные ведомости о якобы произведенном расчете с работницей. Таким образом преступница хотела уменьшить исковые требования на сумму более 74 тысяч рублей.

Обман раскрыли. С женщины взыскали 317 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»