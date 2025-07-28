Россиянам раскрыли пять простых признаков вкусного арбуза

Россиянам посоветовали не избегать арбузов с желтым пятном на кожуре: именно оно показывает спелость. Этим делится "Lenta.ru".

Спелость плода можно определить и по звуку, который он издает. Звук должен быть глухим.

Также вкусный арбуз тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Его форма должна быть более шарообразной и без неровностей. © «Петрозаводск говорит»