28 июля 2025, 17:50
Россиянам раскрыли пять простых признаков вкусного арбуза
Лучше присмотреться к арбузам с сухой плодоножкой
Фото: freepik // stockking
Россиянам посоветовали не избегать арбузов с желтым пятном на кожуре: именно оно показывает спелость. Этим делится "Lenta.ru".
Спелость плода можно определить и по звуку, который он издает. Звук должен быть глухим.
Также вкусный арбуз тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Его форма должна быть более шарообразной и без неровностей. © «Петрозаводск говорит»