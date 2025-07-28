Опасные черви превращают людей в инвалидов. В Карелии уже 4 случая

Паразитарное заболевание – эхинококкоз – выявляют в Карелии не каждый год. В России же ежегодно регистрируют более 500 новых случаев.

В прошлом году в нашей республике не было ни одного случая, а в 2023 и первые полгода 2025-го в Карелии выявили по четыре случая, в том числе по одному среди детей. Такие данные привели в Роспотребнадзоре.

Заболевание вызывают крошечные ленточные черви, оно приводит к инвалидности или даже смерти. Обычное его выявляют на поздних стадиях, случайно при диспансеризации или обследовании, или при возникновении осложнений со стороны эхинококка.

Червь пока растет никак себя не проявляет. Но, достигая больших размеров, может сдавить соседние органы, протоки, у человека может деформироваться живот. При заболевании могут быть поражены печень, легкие, другие органы, в органах формируются кисты. При альвеолярной форме заболевания образуются опухоли в печени с метастазированием в легкие, мозг и другие органы.

Заразиться можно от домашних собак, при попадании почвы, воды или овощей, которые не прошли должную обработку, заражены инфицированными собачьими экскрементами.

В группе риска - охотники, чабаны, оленеводы, пастухи, работники звероферм, животноводческих хозяйств, зоопарков, заготовители пушнины, работники меховых мастерских, ветеринарные работники, те, кто занят отловом собак, владельцы собак, работники заповедников, сборщики и закупщики грибов, ягод. То есть все, кто контактирует с дикими лисами, домашними собаками и кошками, которые имеют возможность охотиться на диких грызунов, зараженных эхинококком, члены их семей.

В качестве профилактики специалисты рекомендуют обрабатывать животных от гельминтов, во время прогулки убирать за питомцев и выбрасывать экскременты в специальный контейнер, не разрешать домашним питомцам охотиться на грызунов. Человеку следует тщательно мыть руки, не употреблять пищу или воду, которые могли быть загрязнены фекалиями собак, избегать контакта с дикими животными, особенно лисами и бездомными собаками. © «Петрозаводск говорит»