Пенсионер из Финляндии уснул за рулем и попал в ДТП под Петрозаводском

Ночью 26 июля на автодороге «Подъезд к Петрозаводску» кроссовер вылетел с трассы в кювет. В аварии пострадала женщина-пассажир.

По информации Госавтоинспекции Карелии, авария произошла из-за того, что водитель заснул.

Установлено, что в 01:23 кроссовер Dacia Duster под управлением 71-летнего жителя Финляндии двигался в сторону села Деревянное. Но во время движения водитель заснул. В итоге на повороте кроссовер вылетел в кювет. В результате дорожного происшествия пострадала 73-летняя женщина. © «Петрозаводск говорит»