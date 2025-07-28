28 июля 2025, 16:50
Происшествия

Пенсионер из Финляндии уснул за рулем и попал в ДТП под Петрозаводском

Кроссовер двигался в сторону села Деревянное, но на повороте вылетел в кювет
Машина скорой помощи
фото unsplash

Ночью 26 июля на автодороге «Подъезд к Петрозаводску» кроссовер вылетел с трассы в кювет. В аварии пострадала женщина-пассажир.

По информации Госавтоинспекции Карелии, авария произошла из-за того, что водитель заснул.

Установлено, что в 01:23 кроссовер Dacia Duster под управлением 71-летнего жителя Финляндии двигался в сторону села Деревянное. Но во время движения водитель заснул. В итоге на повороте кроссовер вылетел в кювет. В результате дорожного происшествия пострадала 73-летняя женщина. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Госавтоинспекция
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авария
Деревянное
Финляндия