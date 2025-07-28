28 июля 2025, 18:08
Петербуржец разбил окно автобуса бутылкой в Петрозаводске
При этом пострадал пассажир автобуса
Фото: «Петрозаводск говорит»
Житель Санкт-Петербурга напился на железнодорожном вокзале в Петрозаводске и поссорился с незнакомцем. Правонарушитель бросил бутылку в автобус, напугал пассажиров и навредил одному из них, за что был наказан, сообщила объединенная пресс-служба судов РК.
38-летний петербуржец попал бутылкой в окно пассажирского автобуса «Мерседес-Бенц», в котором находилось не менее 17 человек. Одного из них ранило.
Дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ - хулиганство. Виновного наказали в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. С правонарушителя также взыскали компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего гражданина в сумме 20 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»