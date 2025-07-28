Жаркий день еще впереди

Во вторник в Петрозаводске по прогнозу гидрометцентра небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +17, +19, днем +27, +29. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12, +17, на юге местами до +22, днем +27, +32.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +18, днем +31;

В Кондопоге ночью +18, днем +29;

В Медвежьегорске, Суоярви ночью +18, днем +30;

В Олонце ночью +17, днем +31;

В Пудоже ночью +16, днем +32;

В Сегеже ночью +17, днем +30;

В Сортавале ночью +19, днем +28. © «Петрозаводск говорит»