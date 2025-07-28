28 июля 2025, 16:05
Жаркий день еще впереди
Знойный день ожидает жителей Карелии завтра
фото «Петрозаводск говорит»
Во вторник в Петрозаводске по прогнозу гидрометцентра небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +17, +19, днем +27, +29. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12, +17, на юге местами до +22, днем +27, +32.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +18, днем +31;
В Кондопоге ночью +18, днем +29;
В Медвежьегорске, Суоярви ночью +18, днем +30;
В Олонце ночью +17, днем +31;
В Пудоже ночью +16, днем +32;
В Сегеже ночью +17, днем +30;
В Сортавале ночью +19, днем +28. © «Петрозаводск говорит»