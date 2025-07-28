28 июля 2025, 07:00
Жителям Карелии рассказали о погоде на сегодня
Жаркий день ожидает жителей и гостей республики. Гроза и дождь ожидаются лишь местами
фото «Петрозаводск говорит»
Сегодня в Петрозаводске без осадков, небольшая облачность. Ветер юго-восточного направления умеренный. Температура воздуха +27, +29, рассказали в гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +26, +31.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Медвежьегорске, Сегеже, Калевале днем +30;
В Кондопоге, Суоярви днем +29;
В Пудоже, Олонце ночью +17, днем +31;
В Сегеже ночью +17, днем +30;
В Сортавале днем +28. © «Петрозаводск говорит»