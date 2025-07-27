Погода в Карелии без перемен - жарко

Синоптики рассказали о погоде в первый рабочий день недели.

В Петрозаводске снова без дождя, установится небольшая облачность. Ветер юго-восточного направления слабо будет обдувать ночью город, днем ветер немного наберет силу. В ночные часы температура воздуха составит +17, +19, днем до +27, +29. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12, +17, на юге местами до +21, днем +26, +31.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +16, днем +30;

В Кондопоге, Суоярви ночью +18, днем +29;

В Медвежьегорске ночью +18, днем +30;

В Олонце ночью +17, днем +31;

В Пудоже ночью +16, днем +31;

В Сегеже ночью +17, днем +30;

В Сортавале ночью +18, днем +28. © «Петрозаводск говорит»