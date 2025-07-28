28 июля 2025, 18:24
Подростки осквернили символ воинской славы России
На бунтарей завели уголовное дело
Фото: freepik // fabrikasimf
В Санкт-Петербурге ночью с 27 на 28 июля трое местных жителей осквернили памятник Блокадному Трамваю. Один из них снял все на видео, теперь следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба следкома по Санкт-Петербургу.
Фигуранты забрались на крышу памятника, сломали табличку и несколько других деталей. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ - осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. © «Петрозаводск говорит»