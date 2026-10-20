Жители многоэтажек Петрозаводска пожаловались на засилье агиток

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 20 октября в 2006 году. Материал содержит видео с участием организации, внесенной в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

фото стопкадр

Предвыборный марафон ровно 20 лет назад остался позади – напомним: 8 октября 2006 года во всей стране проходило голосование. Страсти отшумели, депутаты были избраны. О «баталиях на выборных фронтах», однако, напоминали плакаты, которые остались висеть на стенах домов, на стендах и столбах. Кандидаты и их агитаторы действовали по принципу: «чем больше – тем лучше», забыв про другой принцип: «наследил – убери за собой».

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Кандидатам, видимо, не приходило в голову, что таким навязчивым способом (оклеив своим лицом всю стену) они вызывают скорее обратный эффект. А тех, кто множил эти лики на городских стенах и столбах, результат волновал меньше всего – главное для них получить деньги за выполненную расклейку.

Выборы 2006 года признали самыми грязными, но не по применению «черных пиар-технологий» (хотя и их хватало), а по использованию бумажной агитации, которую после выборов пришлось убирать самим горожанам или работникам ЖЭУ. «У нас вся дверь в подъезд облеплена! – возмущался один прохожий. – Мы сами отрываем». «Пока убираем мы сами, жильцы подъезда», - подхватила пожилая женщина. «А убирать должен тот, кто все это вывесил, мне так кажется», - отметила еще одна женщина.

А на деле все было по-другому. По закону о рекламе, листовки и плакаты должны висеть на специально установленных стендах. А стенды должны принадлежать рекламным фирмам, которые согласовывают все необходимые процедуры с муниципалитетом.

«Мое мнение такое, что при проведении избирательных кампаний должен быть определенный закон. Что те люди, которые избираются, раз уж они все равно все это будут расклеивать, чтобы предполагалась какая-то сумма, которую бы они вносили в муниципалитет на приведение в порядок города после подобных мероприятий»,

- заявил Владимир Лобанов, главный художник города.

Пока же никто ни за что не отвечал. А милиция не разыскивала ответственных. Хотя их реквизиты были указаны в листовках. Считалось, что поиски результатов не принесут. И получалось, что – не зависимо от того, кто у власти, расплачивались за все горожане.

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Учащиеся десяти школ Петрозаводска в течение шести месяцев приводили в порядок городские парковые территории. В марте организация экологов СПОК (внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) объявила конкурс «Экологическая тропа». Результаты своего труда продемонстрировали учащиеся 17-й гимназии.

За два года до этого у СПОК был проект «Городские леса». В сюжете демонстрируются материалы с участием организации-иноагента.

Активисты движения выходили в лес и благоустраивали места для отдыха. Позже стало ясно, что силами одной организации им не справиться, и решили передать эстафету школам. В марте был объявлен конкурс «Экологическая тропа», в котором приняли участие 10 школ, в том числе гимназия №17, где состоялась презентация. «К сожалению, современные дети довольно плохо знают природу родного края. И кроме эко-просвещения, цель – облагородить участок, убрать мусор. Дети выносили десятки пакетов мусора. И ребенок, который сам участвовал в уборке, конечно, он не будет потом гадить», - считала Мария Фаворская, активистка НПО «СПОК».

После того, как территория была приведена в порядок, ребята оформляли тропу. Делали информационные таблички, кормушки для зверей и птиц. Все результаты трудов учителя могли использовать в школьной работе. Но главный итог проекта – что взрослые смогли заинтересовать им детей. «Десять лет назад, даже 15-20, мы были немного другими, мы больше соблюдали чистоту, больше был порядок. Сейчас все-таки дети немножко другие. Мы должны учить их тому, чтобы не мусорить, не загрязнять, а беречь себя, свое здоровье, природу», - сказала заместитель директора Ольга Прыгун. Но оказалось, дети и так серьезно обеспокоены вопросами экологии. Они были сами готовы проводить воспитательную работу с жителями планеты. «Надо объяснить, что нас ждет в будущем, если мы не будем помогать планете и природе», - считал Антон Инюткин, ученик 7-го класса. Его одноклассник Игорь Рюнтю подхватил: «Мне небезразличная экологическая судьба нашего города, нашей школы, республики, страны в целом. Мне хочется, чтобы везде было чисто, чтобы можно было всюду гулять и радоваться природе».

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17 октября исполнилось 170 лет со дня смерти известного русского художника Ореста Кипренского. Его работы как раз можно было посмотреть в нашем музее ИЗО, где открылась уникальная выставка императорских портретов. Например, портрет младшего сына императора Павла Первого Орест Кипренский написал как раз перед тем, как тот отправился в Европу посмотреть на Наполеона. Во время царствования династии Романовых портреты были в моде. Выставка «Прекрасные лики Российского царства» из музея-заповедника Павловска продолжила проект «Знаменитые музеи мира». Экспозиция из 42 портретов династии Романовых, которые были написаны известными отечественными и иностранными мастерами, уже посетила разные страны мира. И вот – добралась до Карелии.

«На этой выставке можно проследить историю, - сказала искусствовед Елена Никулина. – Хотя берется лишь небольшой фрагмент. Открывают выставку портреты, написанные иностранными художниками, - Екатерины Второй и Петра Третьего. Заканчивается все рубежом веков, где представлены портреты Николая Второго и его супруги Александры Федоровны».

Многие из тех полотен вошли в сокровищницу мирового искусства. И у петрозаводчан появилась уникальная возможность увидеть эти шедевры. Музей подготовил адаптированные экскурсии, которые даже самым маленьким посетителям давали возможность прикоснуться к истории России.

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Таким было 20 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности