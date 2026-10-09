Парадными портретами царей и их домочадцев порадовали петрозаводчан

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 9 октября в 2006 году

фото стопкадр

«Прекрасные лики российского царства» - выставка под таким названием открылась в Музее ИЗО Карелии ровно 20 лет назад. Все работы, представленные в экспозиции, были из музея-заповедника Павловск. Причем, выставка была настолько уникальна и ценна, что фото- и видеосъемка были запрещены. Журналистам позволили снять лишь несколько кадров только в день открытия экспозиции.

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Среди художников, писавших портреты русских царей и членов их семей были знаменитые мастера – Федор Рокотов, Орест Кипренский, Степан Щукин. На этот раз посетители выставки смогли увидеть подлинные портреты великих княжон – очаровательных дочерей Павла Первого кисти художника Дмитрия Левицкого. Но особый интерес у зрителей, по мнению искусствоведов, вызовут парные парадные портреты Великого князя Павла Петровича и его супруги Великой княгини Марии Федоровны (впоследствии императора и императрицы).

Выставка продолжала проект «Знаменитые музеи мира», начатый в 2003 году. Экспозиция была открыта для посетителей до конца года.

В зале Благородного собрания Краеведческого музея (ныне Национального) открылись ежегодные Державинские чтения. Седьмой год первокурсники Академии госслужбы постигали азы карельской государственности, которая вела свое начало от здания на Круглой площади (где и расположился музей) и первого губернатора, который в 1784 году прибыл сюда, чтобы руководить нашим краем.

Само слово «чтения» у молодежи вызывает скуку. Особенно если заранее не предупредить, о чем пойдет речь. Ученики Петровского колледжа Антон Синявин и Слава Петров признались: «То, что нас пригласили… с одной стороны – интересно, а с другой – вроде из-под палки. Державин… конечно, знаем самые основные исторические аспекты. Что у Пушкина он экзамен принимал».

Начинатель Державинских чтений, он же директор музея Михаил Гольденберг умел с первых слов заинтересовать молодежную аудиторию. Многолетний опыт учителя истории сказывался: «Человек, который в 15-летнем Пушкине, можно сказать, в гадком утенке разглядел будущего гения. Человек, который был уволен с поста министра юстиции с формулировкой «ты слишком ревностно служишь». Разве это не актуальная проблема сегодня?»

Гаврила Романович всего год управлял Олонецкой губернией, но этот год вошел в историю. И выступления искусствоведов и ученых всегда были посвящены не просто фигуре Державина, но взаимосвязи с историей Карелии и нынешней властью.

«В чем-то есть схожесть, в чем-то нет. Но это наша история, и мы должны ее изучать. Для нас дорог как первый губернатор, так и нынешний»,

- сказал Алексей Сабанцев, сотрудник Национального архива РК.

В любом случае и первого, и тогдашнего губернатора объединяло то, что оба их портрета находились в Краеведческом музее, в здании, где в царские времена жил и работал губернатор. И если при правлении Державина там занимались все больше внутренним наполнением здания, то при Катанандове занялись его капитальным ремонтом. Благодаря Державину Карелия обрела интеллигенцию, благодаря зданиям на Круглой площади – государственность. Поэтому именно там собирались первокурсники Академии Госслужбы на своеобразное посвящение в студенты.

«У нас сегодня в России много проблем, - отметил Михаил Гольденберг. – Но думается, главная проблем в истории современной России – это проблема управления».

Будущие управленцы, а также ученые из Санкт-Петербурга на следующий день были приглашены в Рускеалу, на Мраморные озера. Сам же Гаврила Романович проявил себя, как чиновник в зале Благородного собрания, и как поэт на лоне природы.

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Результаты выборов после Единого дня голосования 8 октября 2006 года уточнялись, подсчитывались доли процентов. Но уже было ясно, что расклад сил остался неизменным.

В штабе КПРФ настроение было приподнятое. С утра туда приходили единомышленники, чтобы поддержать коллег. «Пришел, чтобы сказать им добрые слова за правильную работу, за активную деятельность», - сказал Павел Сепсяков, легендарный глава Петрозаводска с 1969 по 1982 гг. Коммунисты в 2006 году улучшили свой результат по сравнению с выборами четырехлетней давности. И хотя по одномандатным округам никто из них в парламент Карелии не прошел, они взяли бронзу по партийным спискам – 12,8%. «Дежурил не только я, тут целая команда. Конечно, волновались. Удовлетворительные результаты, сказать, что мы очень довольны – было бы не совсем», - сообщил Павел Хямяляйнен, первый секретарь карельского рескома КПРФ.

Первый результат показала «Единая Россия». Чуть-чуть единороссы не дотянули до сорока процентов от общего количества голосов. Но зато в общем зачете получили 60% мест в парламенте. Владимир Собинский, тогдашний глава местного отделения, был доволен: «Хотел бы сказать спасибо жителям Карелии, которые оказали нам доверие. Мы сделаем все, чтобы его оправдать. В том что наша партия победит, я был абсолютно убежден, потому что за ней стоят конкретные дела». Работу в Законодательном собрании четвертого созыва единороссы были намерены начать с рассмотрения бюджета развития. И новоизбранный мэр Петрозаводска Виктор Масляков обещал не обмануть ожидания жителей столицы: «Вся моя работа будет направлена на созидание в родном городе».

Выборы были признаны состоявшимися. Но это не означало, что власти могут вздохнуть спокойно. Скорей наоборот. Избиратели предоставили им право 5 лет работать в поте лица. Хотелось бы, чтобы они об этом не забыли.

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Таким было 9 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.