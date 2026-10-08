Власти Карелии отпраздновали победу и пообещали не расслабляться

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 8 октября в 2006 году

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В России ровно 20 лет назад во второй раз прошел Единый день голосования. Выборами разных уровней были охвачены 68 регионов страны. Принять участие в выборах могли 14 миллионов россиян. Состоялись выборы и в Карелии. В Петрозаводске 8 октября 2006 года открылось более ста участков для голосования.

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Никаких «специальных» мест для голосования первых лиц республики не было предусмотрено – все випы ходили по прописке. Одним из первых на участок пришел Глава РК Сергей Катанандов. И тот день он назвал «одним из самых важных в истории России и Карелии». И прямо на участке он дал оценку прошедшим перед выборами неделям – по его словам, «перегибы, конечно, были, но в целом избирательная кампания прошла спокойно»: «Что мне понравилось – что началась реальная борьба за избирателей между партиями. Мы этого и добивались. Те, кто говорит о том, что у нас есть монополия – это несерьезно». На том же избирательном участке в здании Карелиястата голосовал и председатель карельского парламента Николай Левин. По его словам, он свой выбор сделал давно, и разногласий в его семье не было: «Если сравнить с другими выборами, которые были у нас много лет назад, то мне кажется, кампания была достаточно спокойная. Не было каких-то эксцессов, которые бы вызывали протест у населения. Мне кажется, все прошло неплохо».

Лидер победившей партии единороссов, которым тогда был Владимир Собинский, голосовал на Кукковке в школе №13. На избирательном участке он встретил много друзей и подтвердил свою теорию о том, что власть должна быть ближе к народу: «Я пришел сюда и уже встретил своих соседей, и они мне, и я им говорю – с праздником! Потому что ощущение праздника осталось». Вместе с вип-персонами голосовали и простые граждане. По предварительным данным ЦИК РК, на выборы в Петрозаводске пришли чуть больше трети избирателей. Кстати, низкая явка не обрадовала никого из власть предержащих, о чем они говорили на следующий день – не обижайтесь теперь, мол, что выбор кто-то сделал за вас.

Состоялись в тот день и выборы в Кондопоге. И явка в этом городе оказалась самой низкой по республике, хотя все думали, что будет наоборот – народ проявит при голосовании свою активность.

В пятницу, накануне голосования, когда кондопожская средняя школа №1 отмечала свой 70-летний юбилей, в стенах здания было больше народу, чем за весь день выборов.

«Мы, конечно, проценты набираем, чтобы выборы состоялись. Но молодежь очень пассивно относится. В основном на выборы идут люди пожилого возраста»,

- сообщила Альбина Титова, председатель участковой избирательной комиссии.

В Городе бумажников кандидатами в депутаты были в основном люди, которые работают на комбинате. Предприятие ОАО «Кондопога» давно стало гарантом стабильности. Видимо, поэтому доверия к работникам комбината было гораздо больше. «Кого я знаю, считаю, что это люди, которые достойны. Думаю, что это люди, которые смогут сделать что-то для нашего города», - сказала Светлана Сумкина, тренер по плаванию ОАО «Кондопога».

В недавнем прошлом по большей части именно бездействие местных властей привело к трагическим событиям в городе. Пожелания горожан было предсказать несложно. Люди хотели, чтобы с ними был выстроен диалог, чтобы власть хотела услышать народ. День выборов в Кондопоге совпал с сороковым днем со дня смерти молодых людей, которые были убиты в массовой драке у ресторана «Чайка» в ночь н 30 августа 2006 года. На место гибели жители города по-прежнему приносили цветы. Потихоньку город успокаивался после волнений, все надеялись на справедливые решения, которые еще предстояло вынести в суде. Ждали также и возвращения чеченской диаспоры (многим семьям пришлось ради безопасности покинуть Кондопогу, власти республики поселили их в детском лагере под Петрозаводском). А вот возвращаться им или нет – это, как говорили жители Кондопоги, на их усмотрение. Светлана Сумкина честно призналась, что негатив к ним все равно остался.

В Кондопоге зафиксировали самую низкую явку на выборах по республике. Видимо, доверие к властям у местного населения было подорвано. Люди сами объединялись, создавали общественные организации. В одну из них предложили вступить матери одного из погибших юношей – Маргарите Слезовой. Она отказалась от предложения. Для нее было важным, чтобы память сына не оскверняли – не говорили, что это была бытовая драка, и Гришина смерть была случайностью.

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Таким было 8 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности