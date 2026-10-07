Карельские олимпийцы продемонстрировали подарок, в который можно войти

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 7 октября в 2006 году

фото стопкадр

Всего на несколько дней приехали в Карелию ровно 20 лет назад супруги Медведевы – Олимпийская чемпионка, лыжница Евгения и ее муж и тренер Алексей. В Петрозаводске у них появилась квартира, ее подарил супругам от лица всей республики Глава Карелии Сергей Катанандов, когда спортсмены с триумфом вернулись с Олимпийских игр в Турине. И вот – можно справлять новоселье и принимать гостей.

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Алексей только и успевал открывать двери. Вип-персоны, тележурналисты с разных каналов – всем хотелось запечатлеть этот момент. В это время олимпийская чемпионка на кухне готовила угощенье. И разводила руками – все, чем богаты. Они сами приехали из родной Кондопоги в эту квартиру за два часа до прихода гостей. Евгения поблагодарила и правительство, и фирму «Сана», которая строила эту многоэтажку и в квартире выполнила ремонт «под ключ». Губернатор пришел с цветами для чемпионки. Огляделся с интересом – до него в этой квартире побывали только родители Евгении. Три комнаты на двух этажах, два балкона, с которых открывался замечательный вид на город и на Онежское озеро.

Но никакой вид не сравниться с тем, что можно было увидеть с крыши здания. Оттуда можно было и родную Кондопогу разглядеть. Устроить на крыше можно было оранжерею, но супруги решили сделать там тренажерный зал. Они подарили Сергею Катанандову журнал «Олимпийская панорама», в котором были и их фотографии, а также книгу о чемпионах Зимней олимпиады в Турине. А Глава Карелии подарил Евгении на новоселье скатерть. Подчеркнув – не самобранку. Супруги и дальше обещали приносить славу своей стране. Они приехали со сборов, и через несколько месяцев их ждали следующие – шла подготовка к Чемпионату мира в Японии.

Заседание клуба ректоров Северных и Арктических вузов состоялось в столице Карелии в 2006 году. Главной темой обсуждения стала роль вузов в инновационном развитии территорий. По общим показателям, Россия являлась очень образованной нацией. У 15 миллионов россиян было высшее образование. Интеллектуальные ресурсы были, а в плане фундаментальных исследований в области нанотехнологий мы не уступали европейским странам. Но в то же время: только 2% товаров России производилось с использованием высоких технологий. «Основная проблема на самом деле заключается в поиске инвестиций для реализации этих проектов, для внедрения в условиях нашей экономики. Это с одной стороны. А с другой – пока наши руководители предприятий не совсем созрели для внедрения этих технологий», - считал Виктор Васильев, президент ПетрГУ.

Замыкаться на своем интеллектуальном ресурсе сегодня нельзя, говорили ректоры Северных вузов. Только объединившись, ученые разных стран смогут внедрять новые технологии. Инновации, по их мнению, теперь не только синоним технического прорыва, но и возможность улучшить благосостояние всего общества. «Речь идет о новом устройстве благосостояния и развития общества. В этом процессе университеты играют ключевую роль. Вузы сегодня, помимо образовательной и исследовательской функции, начинают выполнять еще одну – они должны работать на благо общества», - заявил Эско Пааккола, руководитель центра повышения квалификации (университет Йоэнсуу).

Финские и карельские вузы к тому моменту тесно сотрудничали около десяти лет. ПетрГУ разрабатывал IT-технологии для одного из лесопромышленных заводов Финляндии. Пока это был единственный пример подобного сотрудничества. Но для того и собирались ректоры Северных стран, чтобы найти новые точки соприкосновения.

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Таким было 7 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности