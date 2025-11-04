Как впервые в Карелии отметили День народного единства 20 лет назад

Четвертое ноября ровно 20 лет назад впервые назвали праздничным днем – Днем народного единства. Накануне депутаты Госдумы решили учредить новый для народа праздник, который по своей сути должен был заменить День примирения и согласия, который в России на протяжении десяти лет отмечали 7 ноября, вместе с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.

Любопытно, что не только коммунисты (что естественно), но и многие демократы, а также сами историки остались такими переменами недовольны. О смысле предстоящего торжества журналисты поговорили с народом, вспоминая прошлое и заглядывая в будущее.

Годовщину ВОСР мы отмечали семьдесят лет. И в этом празднике для людей было все сразу – примирение, согласие и народное единство. Даже те, кто втихаря были против политики партии, и те с удовольствием гуляли с шариками 7 ноября, которому посвящали и трудовые подвиги, и постановки в театре (например, на нашей сцене шел спектакль «Кремлевские куранты»). И вот в нулевые «новые ветры веют над нами»: хоть праздник вычеркнули, но народу в начале ноября передышку дали – погулять и отдохнуть от работы стало можно 4 ноября.

О большевистской революции были написаны тома. А о новой дате – параграфы в учебниках. Историки были в недоумении: во Франции свою кровавую революцию чтят, ежегодно отмечают взятие Бастилии. Потому что историю нельзя отменить. А дата – повод не для веселья, а для осмысления. Доктор исторических наук Александр Мишенев сказал: «Если речь должна идти не о смене вывесок, а о пересмотре вот этих дат по существу, то надо прежде всего исходить из интересов народа. Есть национальные традиции, и мы их должны уважать».

Осмысляя перемены в ноябре 2005 года, даже коммунисты были готовы признать ошибки прошлого. «В конце концов, в советское время тоже запрещали отмечать Пасху, - напомнил Александр Степанов, секретарь рескома КПРФ. – Но все равно люди – верующие и неверующие – отмечали. Потому что это традиция». Кстати, когда журналисты опросили прохожих на улице, никто не смог правильно вспомнить название нового праздника. Государство праздник назначило, а на разъяснения поскупилось. Впрочем, для тех, кто в ноябре привык ходить строем, праздничное коммунистическое шествие наметили на 6 ноября. А 7-го вся страна впервые за восемьдесят лет отправилась на работу. Какое уж тут народное единство, недоумевали журналисты, если половина народа будет отмечать 4 ноября, а другая половина – 7 ноября? А самые проницательные специалисты опасались того, что народ будет пить не один день. А с 4 по 7-е. Что безусловно отразиться на здоровье нации.

Как 4 ноября 2005 года в стране впервые отмечали новый праздник, рассказали отдельно и с пояснениями – о том, что эта дата связана с народным ополчением, которое в смутное время возглавили Нижегородский купеческий староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Собранные ими войска изгнали из Москвы польских интервентов, как гласит история это произошло именно в этот день в 1612 году.

В том году в Петрозаводске в праздничный день у мемориала Вечный огонь было немноголюдно. Собрались в основном официальные лица и военные. Не было речей и поздравлений. Голос из громкоговорителя дал краткую историческую справку и поздравил с ним всех собравшихся. Далее своей чередой пошли возложения венков и цветов, минута молчания в память о погибших, гимн страны и залп из орудий. Завершилась церемония торжественным шествием воинов Петрозаводского гарнизона.

Петрозаводскому клубу «Мускул» исполнилось 20 лет. К юбилею, который отмечали 12 ноября, в одном из баров города устроили турнир по бодибилдингу. Подобных мероприятий в городе не проводили восемь лет! Накануне юбилея журналисты отправились в клуб посмотреть, как идет подготовка к турниру.

Несмотря на невзрачные тренажеры, спортсмены уверяли, что в клубе для занятий бодибилдингом всего достаточно. Красочные спортивные залы показывают по телевизору, уверяли мастера, а у нас рождаются настоящие чемпионы. Главный тренер клуба «Мускул» Геннадий Ерошкин рассказал о наших атлетах: «Один достиг очень больших высот, это Павел Ершов, бронзовый призер Чемпионата мира, серебряный призер Чемпионата Европы, Чемпион России. В общем, титулов не счесть у него».

Зариф Наджиби пришел в этот клуб в начале 90-х. До этого занимался боксом, футболом, карате. Когда увидел фотографию Шварценеггера, решил: бодибилдинг – это его спорт: «Пока здоровье позволяет (буду продолжать). Я не думал о том, чтобы остановиться».

За часовое занятие в зале атлеты в общей сложности поднимали более десяти тонн. При таких нагрузках правильное питание необходимо. Белки, углеводы, аминокислоты и витамины! Как детское питание – шутили спортсмены. Только порции побольше. И главное – не переедать. Агрессивный спорт сопровождала агрессивная музыка. Наличие в зале драйва для бодибилдеров необходимо. Тренер Андрей Саргин сказал: «Существует такое понятие в разных видах спорта, и у нас в том числе, как «разогнать психику». Хорошая, драйвовая, тяжелая, с мощным саундом музыка этому способствует».

12 ноября на турнире зрители насладились и драйвом, и глаз порадовали. Ведь атлеты готовились к турниру несколько лет, так что организаторы обещали устроить настоящее шоу.

Таким было 4 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.