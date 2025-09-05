Петрозаводчан шокировал рекламный баннер рядом с храмом

Минутка рекламы! Некоторая рекламная продукция нас веселит, а другая – шокирует. Один из таких печально известных баннеров, представляющих собой чудо рекламной мысли, появился на улице Ровио ровно 20 лет назад. Творчество пиарщиков зашло так далеко, что стало ясно – запретных тем для них просто не существует. Как нет для рекламы и запретных мест (на видео плакат с женской прокладкой и лозунгом «Раскрась сама!» был установлен на фоне храма, пусть и не православного).

Такие рекламные плакаты в те годы появились благодаря фирме ЦСК, торгующей товарами для ремонта. Плакаты, баннеры и анонсы в газетах от этой фирмы в те годы наделали много шума и в конце концов были удалены. Что не заставило главу фирмы отказаться от подобных идей в будущем.

...

В связи с появлением баннеров на улицах журналисты поинтересовались у жителей Петрозаводска, что они думают о подобной рекламе. Оказалось, что многие восприняли ее буквально и даже не поняли, к какой фирме пиарщики стремятся привлечь внимание подобным образом. Но было ясно – у большинства петрозаводчан отношение к такому творчеству негативное:

-Не возражаю, пусть ставят рекламу туда, сюда.

-Подобная реклама должна быть в определенных местах, в женских консультациях, где она действительно имеет смысл.

-Такая интимная реклама… на публичном месте это не очень. Немножко шокирует.

-Можно придумать какую-то картину природы, что-то рекламировать интересное. Может быть, даже акцентировать внимание на детях. Извините, а вот это – не нравится.

-У нас и так поколение нынешнее растет, воспитанное непонятно на какой рекламе. А если еще в городе висят на центральных улицах вот такие вещи, то это совсем. Люди, кто это придумал и повесил, должны лишаться своей работы, нужно закрывать им дорогу в рекламный бизнес. Это ужасно.

Озеленение Петрозаводска, о котором так долго говорили городские власти, началось с площади Ленина. Там высадили саженцы голубых елей. Кстати, эта ель, несмотря на благородное название, совсем не голубых кровей. В отличие от своей родственницы – ели зеленой – она терпеливо выносит все сюрпризы, приготовленные ей городом. Это выхлопные газы, копоть и пыль.

«Эти ели мы привезли из Санкт-Петербурга, шесть штук», - сообщила Марина Клименко, заместитель директора Комбината по благоустройству и озеленению. Высота этих елочек была около 1,5 метров. При хорошем уходе они должны были вытянуться метров до 15-20 – лет через десять. То есть сейчас, когда со времени посадки прошло уже 20 лет, вполне можно сравнить!

Кроме голубых елей площадку должны были украсить клены и липы. В администрации города утверждали, что они как нельзя лучше подходят для нашего климата. Преобразить обещали и декоративный кустарник вокруг памятника Ленину.

«Дело в том, что липа очень хорошо формируется и держит крону. Поэтому, если будет все нормально, сюда будет высажено десять лип. И будет изменено цветочное оформление, то есть постараемся сделать красивый парадный вход», - заявила Марина Клименко. Учитывая все инженерные работы, цена на саженцы и семена, обновленная площадь Ленина должна была обойтись городу дорого. Но чиновники утверждали, что игра стоит свеч – после проведения всех работ площадь будет не узнать. Начальник Управления городского хозяйства Вадим Учаев подсчитал: «Одна елочка 3 тысячи- 3,5 стоит. Шесть елочек – 20 тысяч. Около 30 тысяч посадки. Плюс если реконструкция – в пределах 60 тысяч обойдется. А все остальные посадки делать – это 500 тысяч обойдется, думаю».

Площадь Ленина – не единственное место в Петрозаводске, где обещали начать озеленение. По словам чиновников, молодые липы и клены появятся во всех районах города. До конца 2005 года обещали посадить около ста деревьев.

Таким было 5 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности