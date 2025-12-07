Городской фестиваль «Зимние фонтаны» стартовал в Петрозаводске

Сегодня, 7 декабря, в Петрозаводске стартовал традиционный городской фестиваль «Зимние фонтаны» (0+). Об этом сообщил официальный источник в администрации карельской столицы.

В первый день мероприятия регистрацию прошли более 800 человек. По просьбам петрозаводчан увеличено количество дней для отметки. Её проставляют в специальную карточку участника на контрольном пункте у «Развилки». Теперь фиксировать свои прогулки можно пять дней в неделю — со среды по воскресенье.

Событийный календарь включает лыжные гонки, марафон, а также праздники: встреча Деда Мороза, День снега и Масленица.

Те, кто захочет сохранить в памяти свой выход на фестиваль, могут сделать это в новой локации – на семейных качелях.

