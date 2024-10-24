Самые капризные деревья в Петрозаводске «показали характер»

«Голубым» или «Серебристым» елям в Петрозаводске осенью 2004 года исполнилось сорок лет. Юбилей! Эти необычные деревья привезли в столицу Карелии в 1964 году, а сотрудники Комбината по благоустройству и озеленению высадили их на улицах города.

Спустя сорок лет голубых елей в Петрозаводске насчитывалось около пятидесяти. Высажены они были в самых памятных местах карельской столицы. В первую очередь они появились на главных городских площадях: на Гагарина и на Ленина. Ухаживали за ними по-прежнему работники комбината. И ежегодно после того, как сходил снег, они отмывали их водой из шланга от грязи, копоти, даже соли. «Ель очень капризная. Особенно в городских условиях, - призналась мастер комбината Людмила Берегова. – Она хвою очень сбрасывает, иголочки. Это ведь не лес все-таки, здесь же очень много газов от машин».

Елям у вокзала в тот момент было около ста лет. Выглядели они уже не лучшим образом. Даже при хорошем текущем уходе. Потому на Комбинате все мысли сотрудников были заняты тем, чтобы их обновить. Уже были выращены из семян новые саженцы, которые вскоре должны были занять место старых деревьев. «Мы в своем питомнике на базе посадили эти голубые елочки. Маленькие. Мы постараемся в местах, где плохие деревья, будем их пересаживать. Посмотрим с художником, где это нужно. И будем следить, чтобы они вырастали», - сообщил Александр Леккерев, директор комбината.

Сотрудники комбината хотели, чтобы серебристых елей стало в Петрозаводске больше. Ведь они делали наш город более нарядным.

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В Музыкальном театре состоялась презентация книги, которую написала заслуженная артистка России, балерина Наталья Гальцина. Книга была посвящена жизни и творчеству заслуженного работника культуры Карелии и России Сергея Петровича Звездина.

В 1952 году на него возложили руководство строительством на площади Кирова здания, в котором впоследствии работало сразу две труппы – Музыкальный театр и Русский драматический театр. Огромное здание было возведено всего за три года. Именно Сергея Петровича назначили и директором этого объединенного театра. Как вспоминали друзья и коллеги, Звездин лично отбирал каждый стул для зрительного зала. Новое здание впервые пригласило в гости зрителей 3 ноября 1955 года на премьеру спектакля «Кремлевские куранты». А спустя всего два дня состоялась премьера и первого музыкального спектакля, оперетты «Вольный ветер».

Сергей Петрович руководил театром до 1977 года. И на пенсии часто приходил в театр как гость, как зритель, как добрый друг. Он интересовался всем, что происходило в его стенах. Подробнее о жизни этого легендарного человека можно узнать в книге Натальи Гальциной, которая сама – легенда карельского балета. Книга называется «Стоить жить!»

В Кемском городском краеведческом музее Поморья в скором времени должен был появиться современный визит-центр. Это стало возможным благодаря участию в международном проекте «Карельские каникулы».

В новом визит-центре посетители могли найти информацию об истории Кеми, достопримечательностях старинного поморского города и района, а также об экскурсионных маршрутах и предстоящих в музее выставках. Как раз в тот период сотрудники музея работали над специальной компьютерной программой, которая в визит-центре должна была помогать посетителям краеведческого музея получать нужную информации быстро и без проблем.

Таким было 24 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.