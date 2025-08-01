Эксперт назвал утечку мазута в Петрозаводске экологической катастрофой

В районе Рыбокомбината ровно двадцать лет назад обнаружили значительную утечку мазута. Эксперты назвали это происшествие экологической катастрофой.

Мазут в земле обнаружили работники «Водоканала», когда меняли трубы недалеко от Рыбокомбината. К моменту прибытия сотрудников МЧС в яме скопилось около одного куба мазута.

«При предварительной проверке оказалось, что это мазут из емкостей, которые использует Рыбокомбинат. А точнее – уже несколько лет не использует. Этот мазут в результате сильных дождей просочился под землей и вышел сейчас в район сети Водоканала»,

- прокомментировал Владимир Козлов, начальник Петрозаводского управления ГУ МЧС РФ по РК.

На вопрос – откуда взялась огромная лужа мазута? – никто из собравшихся не ответил. Мазут скопился вокруг емкостей, которые, якобы, не используются уже более 15 лет. При этом недалеко от огромных резервуаров находились различные фирмы и предприятия. У МЧС была своя версия: «Думаю, что, если бы не раскопали землю на глубину 2 метра, об этом бы и не знали». По словам сотрудников МЧС, пока в Онежское озеро этот мазут не попал. Для предотвращения загрязнения воды начали искать специализированную технику для переработки мазута и загрязненного грунта. На месте происшествия работала экстренная комиссия.

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В Карелии тогда отметили рост числа мошенничеств. За первые полгода в 2005 году поступило более 300 заявлений от обманутых граждан и организаций. Но и раскрываемость таких преступлений была высока! Ведь большинство, надо отметить, совершалось еще не при помощи высоких технологий. 70% мошенников были пойманы, их дела поступили в суды. 80-ти процентам пострадавших возместили ущерб.

Наказание, предусмотренное по статье за мошенничество, было весьма суровым – до 15 лет лишения свободы. Самые громкие дела из этой области – это гадалка Татьяна, Вера Пендонен, вымогатели из «благотворительного» фонда «Терция», подлоги с оформлением банковских кредитов. В те годы стало популярно брать кредиты, брать товар в долг – поэтому пошел всплеск преступлений в этой сфере. Солидные банки, будучи обманутыми, предпочитали не обращаться в милицию, чтобы спасти репутацию. А магазины, упрощая систему получения кредита, сами способствовали распространению этого вида преступлений. «Выгода от этого кредита все-таки превышает тот ущерб, который причиняется», - так объяснил заместитель министра внутренних дел Карелии Ашот Погосян поведение магазинов и банков.

Все больше выводили на чистую воду мошенников в сфере экономических преступлений – так называемых «охотников» до женского пола: «Один из них обманывал женщин – добавлял в спиртное вещества. Ловелас. Мы квалифицировали, как разбой. Потому что это действия, связанные с серьезной опасностью для жизни и здоровья». В 2004 году в суд было направлено 51 одно дело мошенников. За следующие полгода уже 58. Наши карельские следователи могли консультировать российских коллег по этому вопросу. Образцовые дела по гадалке Татьяне и по Вере Пендонен могли многому научить. И подобные дела имели большой общественный резонанс. Полковник Погосян надеялся, что они станут и своеобразным предупреждением гражданам, которые из года в год ухитрялись быть обманутыми.

В Петрозаводске решили сделать новые контейнеры для мусора. Их изготовили в качестве эксперимента. Семь установили сразу – в двух дворах, остальные десять обещали поставить в течение недели. Между тем в Петрозаводске насчитывалось около трех тысяч мусорных контейнеров, и пока никто не мог сказать, будут ли менять все.

В апреле 2005 года мэр города, которым в те годы был Виктор Масляков, распорядился сделать новые контейнеры для мусора – с крышкой. Вызвано это было тем, что мусор разлетался по дворам, и толку от уборки было мало. Дверцей на люке могли пользоваться жильцы, которые пришли выбросить мусор. При этом конструкторы надеялись, что они же будут и закрывать дверцу за собой. А водитель «Спецавтотранса» поднимал крышку полностью, чтобы выгрузить мусор в машину из контейнера.

Когда журналисты пришли во двор на проспекте Ленина, чтобы посмотреть на судьбу новых бачков, выяснилось, что все контейнеры стоят открытые. Рядом в отходах копались люди, которых работники «Спецавтотранса» называли «недобросовестными горожанами». Они и способствовали тому, что мусор оказывался вне бачков. Помощник директора ПМУП «Спецавтотранс» Александр Кузьмин заявил: «Все бы хорошо, но эти люди забывают закрывать большую крышку. Получается то же самое, как с открытым контейнером». Эксперимент с новыми бачками должен был длится в течение месяца. За это время предстояло оценить, насколько удобна эта конструкция бачков. Спойлер – неудобна. Пускать в широкое производство их не стали.

Таким было 1 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.