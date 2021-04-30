Карельские специалисты сумели раскрыть новый вид мошенничества

Компьютерные преступления, распространенные во всем мире, ровно 20 лет назад начали беспокоить и наши правоохранительные органы.

В МВД Карелии создали специальное «Подразделение Р», то есть отдел по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. Но того, что вскоре все мошенничества будут совершать при помощи телефонов, никто, конечно, предположить тогда не мог. Хотя тянули уже к телефонам свои шаловливые ручки аферисты всех мастей. Яркие рекламы, призывающие пользоваться современными средствами связи, привлекали не только добропорядочных пользователей. Преступники старались идти в ногу со временем и тоже овладевали навыками нечестной добычи денег с помощью современных технологий.

В 2001 году два хитроумных юноши надули достаточно много клиентов сотовой сети «Альфа-телеком». Они просто-напросто предлагали им за небольшую сумму якобы перепрограмировать их сотовые телефоны таким образом, чтобы звонки с них были бесплатными. Заметьте! Пострадали от мошенников граждане, которые сами были не прочь надуть фирму, то есть не оплатить предоставленные услуги. Но они остались с носом, а десятки тысяч рублей ушли в карманы мошенников.

«Ими оказались 16-летние подростки, нигде не работающие, не учащиеся. Обладающие определенными техническими навыками. Но надо сказать, достаточно низкого уровня. Тем не менее, если первое время они все-таки шли по пути применения каких-то технических знаний и навыков, при применений своих мошеннических схем, то потом нет»,

- сообщил Сергей Киселев, начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий.

По его словам, у нас настоящих хакеров тогда в Карелии не было. Но люди, способные запустить вирус в компьютерные сети, имелись. И без взаимодействия коммерческих и правоохранительных структур подобные преступления было не раскрыть. А нередко и сами люди способствовали тому, что кибер-преступники процветали: «Люди наши, потребители, попадаются на предложения, исходящие явно от людей, занимающихся нечистоплотными деяниями, и предпочитают нелегальные операции, за которые нужно заплатить поменьше денег, легальному использованию услуг, которые предоставляются оператором», - пожурил народ Константин Чертков, генеральный директор «Альфа-телеком».

Преступления легче предупредить, чем раскрыть. Это истина в «Подразделении Р», именно так называли отдел, стала доминирующей. Сергей Киселев был уверен, что его специалисты способны распознать кибер-преступление еще на ранней стадии. Но кажется, работы у компьютерных сыщиков с каждым годом будет становиться все больше — как в воду глядел.

Петрозаводск посетил «гость невысокого полета». Встретили беднягу в штыки. Необычный гость на городских улицах — это сова. Около десяти утра она пристроилась на тополе во дворе Речного училища. Иногда по весне совы прилетают из леса в город. Новичка встретили недружелюбно те птицы, которые привыкли к городской жизни. Несколько ворон расположились на соседних ветвях, «облаивали» сову и то и дело пытались атаковать ее. Пух и перья летели в разные стороны. Преподаватели и курсанты училища, глядя на мучения бедной птицы, кинулись звонить в разные службы, которые могли бы помочь.

В МЧС ответили, что им некогда заниматься птицами, успеть бы людей спасти. Экологи, которые в силу профессии, по идее должны были откликнуться первыми, ответили: «Когда она упадет, то они ей окажут помощь — так нам ответили. А так кто полезет за ней? Вот нам все в помощи отказали», - жаловались очевидцы событий.

Сова стоически защищала свою жизнь. Наконец кто-то догадался позвонить в противопожарную службу, и уже в 12.30 во двор Речного училища въехала пожарная машина с лестницей. Два раза пожарные пытались достать птицу, но каждый раз она в последний момент взлетала и, преследуемая воронами, перелетала на другое место. Наконец она спряталась на крыше соседнего здания и от ворон, и от людей. Дежурный УГПС Сергей Казаков, который приехал с пожарными, сказал: «Ну можно, конечно, по всему городу за ней... Но она нормальная птица. Она как любой воробей: к ней подходишь — она улетает».

Так что оставалось надеяться, что появление совы в городе окончилось для нее благополучно. Кстати, редких птиц, когда отлавливали, помещали в эколого-биологический центр.

Таким было 30 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото dela.ru)