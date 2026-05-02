Из Петрозаводска вылетел самолет с самым патриотичным названием

Ровно 20 лет назад после долгого перерыва в Костомукшу полетел пассажирский самолет. Авиаперевозки взялась осуществлять новая для Карелии компания «Родина», пришедшая из Санкт-Петербурга. Также велись переговоры о том, чтобы рейсы в Костомукшу на таких же самолетах АН-28 осуществляла компания «РегионАвиа». Конкуренция нам на пользу! – так считали в Карелии. Ведь это позволит снизить цены на билеты.

«Безопасность превыше всего» - об этом говорили сотрудники авиакомпании «Родина», а служба безопасности аэропорта лозунг претворяла в жизнь: для начала журналистов не пустили на летное поле. Потом просвечивали камеры. Потом и вовсе запретили сам демонстрационный полет. Бывший глава Костомукши, который в 2006 году стал министром экономического развития РК, Михаил Юринов на это не обиделся. Он сказал, что на модели АН-28 летал не раз, и расширение карельского авиарынка приветствует – перелеты из района в центр и обратно способствуют развитию туризма.

«Это развитие и укрепление деловых связей. Территория республики достаточно обширная. Мы передвигаемся в основном на автотранспорте. Оперативность решения некоторых вопросов составляет проблему»,

- сказал Юринов.

«Родина» собиралась трижды в неделю возить пассажиров в Костомукшу. Машины пришли из Польши, где служили верой и правдой по 15 лет, после чего их отремонтировали в Омске. А на корпус самолета еще и бренд Карелии наклеили. А вот что за это получила сама Карелия – не сказали. Генеральный директор авиакомпании «Родина» Сергей Дранник сказал: «Мы прорабатываем варианты приобретения через год-два еще более современных самолетов, которые будут работать вместе с АН-28 на местных линиях». Если бизнес пойдет удачно, то в Сортавалу, Пудож, Калевалу и на Соловки тоже откроются авиарейсы «Родины». Но тут компании придется потесниться, объявил министр. На пятки, точнее на шасси им наступала другие авиакомпании.

«Нам это интересно, пусть конкурируют, - заявил Геннадий Шамшин, председатель совета директоров аэропорта. – Это всегда на пользу пассажиру работает, влечет снижение цен на перелеты». Самолетом до Костомукши стало можно добраться за 1 час 20 минут. А билет стоил 2,5 тысячи рублей. Самолет Ан-28 мог пригласить на борт 17 пассажиров.

В здании Законодательного собрания Карелии прошли плановые учения пожарных. Такого в стенах парламента не было 13 лет. Спасали воображаемых народных избранников.

Звонок на пульт дежурного поступил в 3 часа дня. По сценарию учений пожар вспыхнул в большом зале заседаний. Путь к выходу огонь преградил людям, которые находились внутри. Ситуацию максимально постарались приблизить к реальной. И если депутаты были воображаемые, а огонь обозначили деревянной табличкой, то на дым не поскупились – валил столбом!

По легенде огонь успел распространиться на площадь 50 квадратных метров. Кого-то пожарные эвакуировали по обычной лестнице, а до других пришлось добираться с помощью пожарной, внешней лестницы. По словам руководства Пожарной охраны, учения прошли удачно. «Первая задача – это тренировать! И само слово «учения» подразумевает обучение личного состава», - сообщил начальник ЦУС ГУ МСЧ РФ по РК Сергей Казаков. Такие учения проходили на объектах два раза в месяц. И этого было недостаточно, по словам руководителей. Ведь на реальных выездах в таких местах на счету каждая секунда, а для быстрой слаженной работы нужно хорошо знать планировку здания.

Протанцевать всю дорогу – от вокзала до набережной – такую задачу поставили перед собой участники разных танцевальных клубов Петрозаводска. Действо прошло в рамках акции «Выходка». Так начался День танца, чему свидетелями стали случайные прохожие, а завершился он в зале Лестехникума, где на Чемпионат Карелии по бальным танцам специально пришли посмотреть множество зрителей.

Руководителю клуба «Северный регион» Жене Лукину доводилось крутиться на всех более-менее ровных пятачках нашего города. Уже семь лет он занимался брейк-дансом. Раньше с нашего вокзала эти парни уезжали на брейк-соревнования по Северо-западу, откуда привозили призы. А в тот день они танцевали прямо в здании вокзала! Таких называют «уличными» мальчишками. Но они знали, что «уличный» - не значит «плохой».

«Нам улица больше дает, чем дом. Дома мы живем, на улице мы выживаем!» - сказал Евгений. «Просто на улице интереснее танцевать, - подхватил Тимур Каюмов из клуба «Suprime». – Народ собирается, все смотрят».

А эту акцию не просто смотрели, но и снимали из окон. Группа танцующих девушек останавливала движение на перекрестках. И хотя считается, что стрит-дэнс на улицах рождается спонтанно, было видно, что девушки свое выступление репетировали. Мария Валеева, руководительница клуба «18», одно из организаторов «Выходки» сказала: «Учитывая плотный график репетиций, же замечаешь, что люди стали оборачиваться, когда просто идешь по улице».

В целом от вокзала до набережной со всему остановкам участники акции добежали за час. А там объединились с другими клубами, чтобы устроить общий хоровод. Кстати, если бы все эти клубы занимались бальными танцами – это было бы совершенно невозможно. Там свои правила! Пары, судьи, паркет. И эти дети по сравнению с «уличными» - «домашние». Но чтобы так виртуозно двигаться, им тоже пришлось много лет тренироваться. На Первенство приехали судьи высшей категории, и понравиться им было сложно.

«Конечно, когда идет конкурс в Москве или Петербурге, то количество пар высокого уровня больше, чем здесь. Но это не уменьшает интереса к самому представлению, к работе», - сказал Александр Зинкевич, трехкратный чемпион РФ, член судейской коллегии. Самым зрелищным был Чемпионат Карелии на кубок Главы РК, в котором участвовали только взрослые пары. Президент Карельской ассоциации спортивного бального танца Ольга Запорожец сказала: «В основном это представители Северо-Запада России и еще Москва, поскольку это очень близкие к нам города. Поэтому мы соревнуемся постоянно, приезжаем друг к другу. Видим уровень танцоров, наблюдаем их рост».

Соревнуясь или просто получая удовольствие, и те, и другие танцоры сошлись в одном: движение – это их жизнь!

Таким было 2 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году?