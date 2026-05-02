02 мая 2026, 08:30
Погода

Очень тепло и солнечно будет сегодня в Карелии

До 20 градусов обещают синоптики в республике 2 мая
Весна на улице
Фото: «Петрозаводск говорит»

Сегодня, 2 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18, +20°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +15, +20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, малооблачно.

В Сегеже до +16, малооблачно.

В Сортавале до +16, малооблачно.

Геомагнитная обстановка в норме.

