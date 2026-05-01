Производство рыбы и других продуктов снизилось в Карелии

В Карелиястате рассказали об итогах работы предприятий пищевой промышленности в республике за январь-март 2026 года. Данные опубликованы на сайте ведомства.

Так, в республике за указанный период снизилось производство сыров (на 23,9%), переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков (на 18,2%), кондитерских изделий (на 9,9%). Также в Карелии стали производить меньше колбасных изделий (на 7,4%), хлебобулочных изделий (на 7,0%) и природных минеральных вод (на 5,0%).

В то же время в январе-марте предприятия нарастили выпуск сливочного масла (в полтора раза), крупы (на 10,8%), молока (на 5,2%), мясных полуфабрикатов (на 4,4%).

