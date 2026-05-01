01 мая 2026, 10:32
Появились первые кадры с места гибели молодого человека в Карелии
Опубликованы фотографии смертельной аварии на трассе «Кола»
Фото полиции Карелии
Полиция Карелии опубликовала первые кадры с места трагической дорожной аварии, произошедшей минувшей ночью в Олонецком районе.
Напомним, в 00:53 на 282-м километре трассы «Кола» вылетел в кювет автомобиль Mercedes Benz, которым управляла 23-летняя девушка. В результате ДТП погиб юноша 2007 года рождения. Водитель и еще два пассажира госпитализированы.
Сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства случившегося.