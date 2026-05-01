Юноша погиб в страшной аварии в Карелии ночью 1 мая

В 00:53 1 мая в Олонецком районе произошла смертельная авария на 282-м километре трассы «Кола». Об этом сообщает полиция Карелии.

По данным ведомства, 23-летняя водитель автомобиля Mercedes Benz не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. На месте аварии от полученных травм скончался пассажир 2007 года рождения. Водитель и еще два пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту трагедии. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

