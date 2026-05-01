01 мая 2026, 11:01
Россия

Автомобиль с телами трех мужчин нашли в поле под Москвой

Уголовное дело по факту гибели людей возбуждено в российском регионе
Автомобиль с умершими
Фото: ГСУ СК по Московской области

В Московской области в поле утром 1 мая был обнаружен автомобиль УАЗ с телами трех мужчин без внешних признаков насильственной смерти. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, трагедия произошла у деревни Прозорово. Транспортное средство нашли в канаве. По предварительным данным, находившиеся в нем люди могли умереть от отравления угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Идут следственные действия, будут назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что юноша погиб в дорожной аварии на трассе в Карелии.

