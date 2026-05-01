Апрель выдался теплее нормы в Петрозаводске

Апрель в Петрозаводске стал более теплым, чем обычно. Это следует из итогов месяца, подведенных в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным синоптиков, норма среднемесячной температуры апреля составляет 2,5 градуса. Фактическая температура по данным наблюдений составила 3,5 градуса. За месяц выпало 36 миллиметров осадков, что составляет 113% при норме 32 миллиметра.

Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 11 апреля (-5,5 градуса). Самая высокая - 14 апреля (14,8 градуса).

