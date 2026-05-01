Туристы из Китая взяли в руки метлы, чтобы помочь убрать Петрозаводск

Перед празднованием Первого мая все горожане выходят на субботники. Так было и 20 лет назад. Сделали это в 2006 году чиновники мэрии и правительства. Традиционно за правительством закрепилась территория Губернаторского сада, а также сквер у бывшего Дома культуры ОТЗ. Хотя это центр карельской столицы, там работы и мусора хватало.

Вместе с рядовыми сотрудниками правительства взяли грабли и метлы карельские министры. Интересно, что во время субботника к ним присоединились туристы из Китая! Они приехали в Петрозаводск всего на один день, и случайно проходили мимо: «Просто нам очень интересно. Я давно слышала про традицию. Давно хотела попробовать, участвовать в этом вашем мероприятии. Мы увидели – и считаем, что это очень интересно для нас, поэтому участвовали. Мы четверо приехали».

Праздники совпали с по-настоящему теплыми днями. Люди потянулись на дачи. К сожалению, пожарные отметили небывалое количество возгораний. Инспекторы заявили: столько, сколько произошло в последние несколько суток, не было уже давно.

В поселке Шуя, в Низовье загорелся двухэтажный ом и прилегающие постройки. Дом сгорел почти полностью. Причину пожара не установили, но основная версия – неосторожное обращение с огнем. Из-за поджогов сухой травы в те дни произошло 42 пожара. 405 раз пожарные выезжали на места возгораний. Всего, по данным инспекторов, сгорело 10 жилых домов, 4 дачи, 6 бань, 2 гаража, 17 хозяйственных построек. Травмы при пожарах получили шесть человек.

А 2 мая было зафиксировано еще дополнительно 11 пожаров. Причина одна и та же – поджоги сухой травы. Огонь перебрасывается на ближайшие строения, дым коптит атмосферу, но самое опасное – страдают дети. Из сводки УГПС: в поселке Тукса Олонецкого района бревенчатое здание повреждено огнем на общей площади 20 квадратных метров. Причина – детская шалость со спичками.

В поселке Шуя был уничтожен дом и все постройки (в предыдущем видео). А вот подробности: рядом горели поля, а в доме никого не было, поэтому вовремя затушить огонь было некому. Приехавшим из города пожарным понадобилось более двух часов, чтобы залить догорающие головешки. А чтобы погасить сами поля, потребовалось гораздо более средств тушения и времени. Кучи мусора и сухая трава горели повсеместно. Все боялись ветра – он легко переносил огонь с сарая на гараж, с гаража на жилую постройку. И уже было сложно выяснить, то ли кто-то специально жег мусор, то ли пошалили дети.

В детскую республиканскую больницу с ожогами были доставлены около десятка детей. Это только те, кто обратился за помощью. А ведь многие лечились самостоятельно. Двое ребят поступили с сильными ожогами, но один из них сбежал из стационара. Врачи беспокоились: такие сильные ожоги, как у него, лечить самостоятельно невозможно. Об этом рассказала заведующая травматологическим отделением ДРБ Светлана Мирутенко: «Мальчик поджигал траву с использованием бензина. Без присмотра взрослых. Эта проблема сейчас стала очень актуальна. Прямо эпидемия в городе. Мы сейчас пытаемся решить проблему вместе с педагогами, с руководством города. Надо прекратить таким способом чистить город и наводить порядок».

Чтобы справиться с этой проблемой, даже совместных усилий врачей, экологов, пожарных и чиновников недостаточно. Начинать нужно с азов, считала Зинаида Буртовская, начальник отдела пропаганды ГУ МСЧ РФ по РК: «Если родители начнут с детских лет обучать своих детей правилам пожарной безопасности, хотя бы самым элементарным – обращению со спичками – то, став взрослыми, они будут серьезнее. И тогда мы добьемся культуры безопасности у населения. К сожалению, стало мало внимания уделяться предмету ОБЖ в школах. Программы сокращаются. Так что родителям нужно уделять больше внимания своим детям».

Детские ожоги носят сезонный характер, отметили врачи. Но весной они всегда по одной причине – и нельзя этого не замечать.

Таким было 1 мая ровно 20 лет назад.