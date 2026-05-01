В Карелии 1 мая будет облачно с прояснениями

Сегодня, 1 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, днем умеренный. Температура воздуха днём +12...+14°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха днём +10...+15°С, местами до +18°С.

По прогнозу Гидрометцентра России: в Калевале и Кеми днем +15 °C.

В Кондопоге и Медвежьегорске днем +12 °C.

В Олонце днем +9 °C.

В Пудоже днем +10 °C.

В Сегеже днем +12 °C.

В Сортавале днем +13 °C.

В Суоярви днем +11 °C.