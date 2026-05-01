Звезда поп-музыки попалась пьяной за рулем

Бритни Спирс предъявлено обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источника, звезда была задержана патрульными в Калифорнии в начале марта. Под стражей певицу продержали около восьми часов. В ближайшие дни ее дело рассмотрит суд.

Прокуроры предлагают Бритни Спирс признать вину. В рамках этого соглашения обвиняемый получает 12-месячный испытательный срок, он обязан пройти курсы для осужденных за вождение в состоянии опьянения и оплатить установленные государством штрафы и сборы.

