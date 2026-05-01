01 мая 2026, 13:56
Трехлетний ребенок выстрелил себе в глаз в Петербурге
В Северной столице врачи спасли глаз маленькому мальчику
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик выстрелил себе в глаз из детского пистолета, стреляющего пульками. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным источника, инцидент случился 30 апреля. Ребенок катался на велосипеде, затем взял игрушечный пистолет, случайно направил его на себя и выстрелил. Пулька угодила в правый глаз. Малыша экстренно госпитализировали, ему провели операцию. Глаз удалось спасти.
Отмечается, что мальчик живет в хороших условиях, семья на учете не состоит.
