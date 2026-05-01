Подросток задел удочкой провода и погиб на месте

В Татарстане 16-летний подросток погиб по пути на рыбалку. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, утром 1 мая трое юношей отправились рыбачить. Переходя через железнодорожные пути, один из них случайно задел удочкой контактную сеть. Мальчик получил сильнейший удар током и умер на месте от полученных травм. Местные власти пообещали оказать поддержку семье погибшего ребенка.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по факту трагедии.

Ранее сообщалось о том, что юноша погиб в дорожной аварии в ночь на 1 мая в Карелии.