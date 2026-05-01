Организаторы объявили имя нового участника «Воздуха Карелии» -2026

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) начали объявлять победителей конкурсного отбора. Об этом говорится в сообщении в официальном паблике мероприятия.

Так, этим летом в Петрозаводск приедет группа «Лица». Этот коллектив из Санкт-Петербурга уже знаком карельским зрителям. В этом году команда поднимется на сцену «Воздуха Карелии» в один из июньских дней.

Напомним, главное приключение карельского лета пройдет 11-14 июня на поле аэродрома Пески в Петрозаводске. Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и главы Карелии Артура Парфенчикова.

Ранее сообщалось о том, что специальным участником фестиваля станет артист Sqwoz Bab.