Три человека погибли в страшном пожаре в Ленобласти

В Выборге на пожаре погибли двое мужчин и женщина. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Ленинградской области.

По данным ведомства, 30 апреля огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома. После тушения огня пожарные обнаружили тела 36-летнего и 47-летнего мужчин и 36-летней женщины. По предварительным данным, люди отравились насмерть угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются очевидцы.

