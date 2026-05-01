Глава Карелии высказался о развитии мобильной медицины в регионе

Доступность здравоохранения для жителей небольших отдаленных поселков и деревень стала одним из вопросов, который обсудили на окружном отчетно-программном форуме «Единой России» в северной столице. Для Карелии одна из самых актуальных задач сегодня – развитие мобильной медицины. Об этом в комментарии СМИ заявил глава Карелии, секретарь реготделения «Единой России» Артур Парфенчиков.

Он отметил, что за пять лет по народной программе партии в Карелии построили 37 ФАПов и амбулаторий. В прошлом году поставили рекорд – возвели 19 таких медучреждений на селе. Большое внимание уделяется и решению самой сложной проблемы – с кадрами. Почти тысяча студентов учатся по целевому набору – речь идет как о будущих врачах, так и медсестрах, фельдшерах.

– Нередко одновременно с вводом в действие нового ФАПа туда на работу приходит молодой специалист, – пояснил Артур Парфенчиков.

При этом в Карелии немало небольших и отдаленных населенных пунктов, где крайне важно развивать новый формат медицинской помощи – мобильную медицину. Для этого в республике используются передвижные медицинские комплексы – оснащенные маммографами, аппаратами УЗИ, рентген-оборудованием.

– Предлагаем в новой народной программе «Единой России» сделать особый акцент на развитии качественной мобильной медицины с регулярными выездными консультациями узких специалистов, онлайн-записью на приемы врачей. Убежден, что это актуально не только для Карелии, но и для многих других регионов. Наша главная задача – чтобы каждая семья, где бы она ни жила, получала высококвалифицированную медпомощь,

– сказал Артур Парфенчиков.

На решение этой задачи нацелено и строительство крупных и важных для всей Карелии объектов – таких, как хирургический корпус Республиканской больницы скорой и экстренной медпомощи в Петрозаводске.

– Здесь будет более десятка операционных, будут выполняться операции, которые сейчас делают только в Санкт-Петербурге. Прямо на крыше расположится вертолетная площадка, чтобы максимально оперативно доставлять пациентов, нуждающихся в экстренной высокотехнологичной помощи, из самых отдаленных уголков Карелии,

– добавил Артур Парфенчиков.

Напомним, что окружной отчетно-программный форум «Единой России» собрал представителей всех регионов Северо-Запада. Участники обсуждают итоги реализации народной программы партии за пять лет и предложения на следующую пятилетку. Центральная тема – здоровая семья: развитие здравоохранения, поддержка семей с детьми, укрепление традиционных духовных ценностей.