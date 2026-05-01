Вертолет с вахтовиками упал при взлете в российском регионе

В городе Усинске в республике Коми 1 мая при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный вертолет Ми-8Т. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По данным источника, воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находились 24 человека. На данный момент известно о десяти пострадавших.

На месте инцидента работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются.

