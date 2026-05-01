Четверо детей погибли в массовом ДТП в российском регионе

Под Екатеринбургом днем 1 мая случилось массовое ДТП, в котором погибли четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

По данным ГАИ, водитель автомобиля «Рено» потерял управление, выехал на встречку и устроил столкновение с легковыми автомобилями «Тойота» и «Опель» и с грузовиком «Ман».

После столкновения «Рено» загорелся. Предварительно, в этой машине ехали пятеро несовершеннолетних, четверо из них погибли, 16-летняя девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. В автомобиле «Тойота» находились 37-летний мужчина и 38-летняя женщина, они также госпитализированы. В других машинах пострадавших нет.

На месте трагедии работают сотрудники ДПС, следственно-оперативной группы, экстренные службы.

