В сельском Доме культуры запустят водяное отопление

В районе Карелии обновляют деревянный Дом культуры

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В деревне Куганаволок обновляют местный Дом культуры по проекту ТОС. В деревянном здании, где репетируют творческие коллективы, проходят встречи и праздники, заменили окна и двери.

Кроме того, в Доме культуры планируют обновить санитарную комнату, системы водоснабжения и водоотведения. Также собираются построить котельную и запустить водяное отопление. Проектно-сметная документация на работы готова и прошла госэкспертизу, сообщили в карельском министерстве национальной и региональной политики.

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В планах обустроить прилегающую к Куганаволокскому сельскому Дому культуры территорию: выровнять участок, разбить клумбы и установить скамейки.