Два знаковых учреждения Карелии отметили дни рождения в один день

Учреждения десятилетиями посвящали себя любви к культуре родного края

фото «Петрозаводск говорит»

Два знаковых учреждения республики отпраздновали дни рождения. 15 октября Национальной библиотеке Карелии исполнилось 193 года. В этот же день Национальный театр республики отметил 94-летие.

Коллективы поздравили в министерстве культуры республики: «Желаем вдохновения, интересных проектов, благодарных читателей и зрителей и новых творческих успехов!»

Оба учреждения десятилетиями посвящали себя любви к культуре родного края, тысячам встреч с читателями и зрителями, премьерам и новым открытиям.

Библиотека хранит книжные сокровища, знакомит с литературой и помогает исследовать, анализировать и мечтать. Театр делает то же самое, оживляя истории на сцене.