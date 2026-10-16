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16 октября 2026
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Культура

Два знаковых учреждения Карелии отметили дни рождения в один день

Учреждения десятилетиями посвящали себя любви к культуре родного края
театр
фото «Петрозаводск говорит»

Два знаковых учреждения республики отпраздновали дни рождения. 15 октября Национальной библиотеке Карелии исполнилось 193 года. В этот же день Национальный театр республики отметил 94-летие.

Коллективы поздравили в министерстве культуры республики: «Желаем вдохновения, интересных проектов, благодарных читателей и зрителей и новых творческих успехов!»

Оба учреждения десятилетиями посвящали себя любви к культуре родного края, тысячам встреч с читателями и зрителями, премьерам и новым открытиям.

Библиотека хранит книжные сокровища, знакомит с литературой и помогает исследовать, анализировать и мечтать. Театр делает то же самое, оживляя истории на сцене.

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