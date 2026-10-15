Официально утверждены даты и площадка фестиваля «Воздух Карелии»

Дополнительные поезда и самолеты планируют запустить в дни музыкального фестиваля в 2027 году

фото «Петрозаводск говорит»

Подготовка к музыкальному фестивалю в Карелии ведется на высшем уровне. 15 октября состоялся первый правительственный оргкомитет, на котором официально утвердили даты фестиваля «Воздух Карелии» (6+) и площадку. Музыкальный фестиваль в следующем году будет проходить на аэродроме «Пески» в Петрозаводске с 11 по 14 июня.

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В связи с высоким статусом мероприятия к подготовке подключены профильные ведомства. Правительству Карелии поручено проработать вопрос запуска дополнительных поездов и авиарейсов на дни проведения фестиваля, а также выделить дополнительные территории под парковки и палаточный лагерь, рассказали организаторы «Воздуха Карелии». Кроме того фестиваль планируют включить в туристические программы по Карелии и начать активное продвижение проекта на федеральном информационном уровне.

Список артистов постоянно пополняется. Ранее были объявлены Вячеслав Бутусов I Nautilus Pompilius, RammProject, «План Ломоносова».